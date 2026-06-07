Книг покупают меньше, а Библию — чаще: религиозная литература бьет рекорды на падающем рынке

В России на фоне общего спада книжной торговли вырос спрос на религиозную литературу, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, за первые месяцы текущего года продажи Библии увеличились на 8 процентов, а по итогам 2025 года рост составил сразу 12 процентов. При этом в целом книжный рынок демонстрирует отрицательную динамику: за полгода реализация книг упала на 9 процентов.

По информации издания, цены на Священное Писание варьируются в широком диапазоне. Самый доступный экземпляр можно приобрести по цене от 1 тыс. руб. В то же время подарочные издания, украшенные драгоценными камнями, ювелирными элементами и позолотой, могут стоить несколько сотен тыс. руб.

Специалисты связывают возросший интерес к религиозной литературе с несколькими факторами. Во-первых, в школьной программе стали больше уделять внимание изучению основ православной культуры. Во-вторых, молодежь демонстрирует все более активный интерес к вопросам веры и религии. Кроме того, покупатели все чаще приобретают Библию через интернет. Книжный рынок в целом постепенно уходит в онлайн-пространство, и потребители перебираются на специализированные сайты и сервисы, оставляя традиционные магазины. Эта тенденция также влияет на рост продаж, делая религиозную литературу более доступной для широкой аудитории.

Ранее сообщалось, почему священники не выступают против модного тренда среди молодежи — «монастыринга».