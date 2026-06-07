Повышенный уровень BACH2: американские ученые создали живучие варианты CAR-T-клеток

Американские онкологи из медицинского центра UT Southwestern нашли способ решить главную проблему современной клеточной терапии рака — быстрое истощение и гибель модифицированных Т-лимфоцитов. Как сообщает журнал Nature Immunology, временное повышение уровня белка BACH2 превращает иммунные клетки в подобие долгоживущих стволовых клеток, позволяя им эффективно уничтожать опухоли.

Проблема истощения CAR-T-терапии

Метод CAR-T-терапии, успешно применяемый в мировой практике для лечения лейкозов и лимфом, основан на генетической модификации собственных Т-лимфоцитов пациента. Клетки обучают распознавать и атаковать злокачественные новообразования.

Однако методика имеет критический недостаток:

Быстрое выгорание: После прямого контакта с опухолевой тканью терапевтические клетки стремительно истощаются.

Потеря функций: Они полностью утрачивают способность к делению и быстро погибают, что снижает долгосрочную эффективность лечения.

Белок BACH2 как ключ к живучести лимфоцитов

Исследователи обратили внимание на белок BACH2, который ранее изучался в контексте хронических вирусных инфекций. Выяснилось, что фракции Т-клеток с высоким естественным уровнем этого белка сохраняют активность кратно дольше остальных, приобретая уникальные свойства стволовых клеток.

В ходе лабораторных экспериментов онкологи UT Southwestern подтвердили эту связь для противоопухолевой терапии:

Прямая зависимость: Чем выше концентрация белка BACH2 в CAR-T-клетках, тем успешнее они сопротивляются истощению и дольше сохраняют защитные функции.

Клинический анализ: Закономерность была полностью подтверждена при анализе биоматериалов и образцов человеческих тканей.

Результаты тестов на лабораторных мышах

Для проверки гипотезы ученые искусственно повысили уровень белка BACH2 в процессе лабораторного производства клеточного контента. Модифицированный препарат протестировали на мышах с агрессивной формой рака — нейробластомой.