Грибной сезон бьет рекорды: подмосковные леса радуют дарами на месяц раньше обычного

Сезон сбора лесных даров в Московской области в этом году начался с заметным опережением привычного графика — практически на тридцать дней раньше обычного. Как отмечает специалист-миколог Михаил Вишневский, наибольшее количество грибов сейчас можно найти на южном направлении, сообщил МК Серпухов.

По информации эксперта, в указанную зону входят окрестности Серпухова, а также территория возле Приокско-Террасного заповедника. Кроме того, богатые места находятся на западе, в районе подмосковного Звенигорода.

В лесных массивах у населенных пунктов Львовская, Колхозная, Чепелево и Аксентьево уже начинают встречаться небольшие лисички, маслята, подберезовики и подосиновики, отметил специалист. Также можно найти летние разновидности опят.

Особой находкой для заядлых грибников, по мнению эксперта, станет молодой экземпляр серно-желтого трутовика, который облюбовывает старые дубы. Этот гриб за нежную консистенцию и вкусовые качества в народе прозвали «курицей». Однако важно помнить, что для сбора пригодны только молодые особи. Старые грибы становятся жесткими и по консистенции напоминают пробку.

По данным эксперта, что касается благородных белых грибов, то они в настоящий момент встречаются в лесу единично. Но благодаря установившейся теплой погоде уже в ближайшие дни стоит ожидать их массового появления. А вот основной слой подберезовиков и подосиновиков, по прогнозам, начнется только в последней декаде июля.

Ранее миколог Вишневский заявил, что грибы выходят из-под контроля на планете.