Тысячи рабочих мест и готовые решения: в Химках построят современную производственно-складскую площадку

В подмосковных Химках к 2034 году планируется создание современной производственно-складской площадки, работающей в формате «Лайт Индастриал». Соответствующее соглашение о реализации данного инвестпроекта было подписано сторонами в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, соглашение позволяет предпринимателям оперативно запустить производственный процесс. На территории нового комплекса будет оборудована специальная зона, предназначенная для выпуска готовой продукции, а также складские помещения.

Кроме того, для удобства арендаторов разместят сервисный офис, обеспечат отлаженную логистику и подготовят всю необходимую инженерную инфраструктуру. Реализация этого проекта полностью соответствует общей стратегии развития Московской области, нацеленной на привлечение капитала и создание благоприятных условий для роста малых и средних предприятий.

В администрации считают, что реализация соглашения станет мощным импульсом для развития местной экономики. В город будут привлечены дополнительные инвестиции, откроются новые возможности для местных предпринимателей, а также будет создано несколько тысяч новых рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в проект достигнет 60 млрд руб. Из этой суммы 6 млрд руб. направят непосредственно на создание объектов формата "Лайт Индастриал". Благодаря запуску площадки в городе появится более 3 300 новых рабочих мест», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ПМЭФ-2026 проходил в Северной столице с 3 по 6 июня. Главная тема прошедшего форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Организатором масштабного экономического события традиционно выступил Фонд Росконгресс. Площадка форума уже много лет служит местом для заключения крупных инвестиционных сделок, способных оказать серьезное влияние на развитие российских регионов.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что на ПМЭФ подписали 42 соглашения почти на 95 млрд руб.