Следы в канализации: в округе Мерсед обнаружили скрытую циркуляцию опасного вируса кори

В американском штате Калифорния стремительно распространяется корь — опаснейшее вирусное заболевание, которое США официально победили на национальном уровне еще в 2000 году. Как сообщает издание New York Post, в регионе уже подтверждено 74 случая заражения, а следы скрытой циркуляции вируса обнаружены в коммунальной инфраструктуре. На фоне вспышки медики бьют тревогу из-за опасных мифов о лечении инфекции витаминами, пишет МК.

Масштабы вспышки и скрытая циркуляция вируса

Текущий эпидемиологический подъем стал для Калифорнии рекордным за последние семь лет. На данный момент медицинские службы штата официально подтвердили 74 случая заболевания, которые распределились по семи округам.

Ситуация осложняется результатами санитарно-биологического мониторинга:

Тревожная находка: Следы жизнедеятельности вируса были зафиксированы в сточных водах округа Мерсед.

Скрытая угроза: Наличие патогена в канализации напрямую свидетельствует о том, что корь скрыто циркулирует среди населения даже в тех районах, где врачи еще не выявили официальных пациентов с клинической картиной.

Специалисты подчеркивают, что калифорнийский кризис — это часть общенациональной проблемы. Сейчас Соединенные Штаты в целом переживают наиболее масштабный всплеск заболеваемости корью за последние 30 лет. По уровню контагиозности (заразности) этот вирус не имеет равных: один инфицированный способен заразить до 90% непривитых людей в своем окружении, а сами вирусные частицы могут парить в воздухе закрытого помещения до двух часов после ухода больного.

Главная причина — провалы в вакцинации

Эпидемиологи заявляют, что главным драйвером распространения инфекции стали локальные пробелы в коллективном иммунитете. Статистический анализ базы данных пациентов показал, что около 96% всех заболевших калифорнийцев либо вообще не имели прививок, либо их статус вакцинации остался неизвестным для медицинских служб.

Несмотря на то, что средний показатель детской вакцинации по штату находится на уровне безопасных 95%, вирус мгновенно находит лазейки. Он активно распространяется внутри так называемых тесно сплоченных социальных групп, общин или религиозных анклавов, где родители массово отказываются от иммунизации детей.

Разоблачение опасных мифов о «витаминной» альтернативе

Параллельно с ростом числа заболевших в социальных сетях началось лавинообразное распространение дезинформации. Популярность набирает псевдомедицинский тренд, авторы которого утверждают, будто регулярный прием высоких доз витамина А и рыбьего жира может стать полноценной и безопасной альтернативой стандартной вакцине.