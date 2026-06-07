Петросян сходил в кино, мама — на фильм ужасов: близкие поддержали Татьяну Брухунову — ее прооперировали

Избранница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые откровенно поделилась с подписчиками информацией о состоянии своего здоровья. Она сообщила в соцсети, что недавно перенесла хирургическое вмешательство, сообщил The Voice.

По словам Татьяны, все это время она ощущала огромную поддержку со стороны самых близких людей. Супруг, которому уже 80 лет, поздним вечером специально ради нее сходил в кинотеатр на фильм «Майкл», несмотря на то, что не любит подобные мероприятия. Ее мама, в свою очередь, ради дочери пересилила себя и сходила с ней на сеанс фильма ужасов, хотя этот жанр не входит в список ее любимых.

«В понедельник меня прооперировали (планово). Последующие дни были очень тяжелыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие... Теперь все это позади (почти), а, значит, я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал (часто, даже сами того не зная) — прекрасные люди, добрые сердца», — рассказала Татьяна.

Брухунова также поделилась подробностями того, как провела время после операции. По ее словам, за несколько дней она съела три килограмма мороженого, выразив благодарность врачам. Она посмотрела несколько сериалов, на которые ранее у нее никогда не хватало свободного времени. Ее ни разу не беспокоили по рабочим вопросам, она дочитала книгу, которую давно откладывала, и, что особенно ценно, услышала сотни раз фразу: «Мама, я люблю тебя!».

«И дала себе выспаться... Получается, хорошие были дни?» — резюмировала Брухунова.

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