Запрет на взлет: угроза дронов парализовала авиасообщение между Сочи и Сыктывкаром

Внезапное введение режима беспилотной опасности в южном авиаузле полностью заблокировало работу аэропорта Сочи. Из-за экстренных мер безопасности вылет регулярного рейса EO-459 в Сыктывкар был перенесен более чем на полусутки. Цепная реакция привела к масштабной задержке и обратного рейса, пассажиры которого смогли отправиться на юг только ранним утром 7 июня, пишет БНК.

Причины и хронология 14-часовой задержки на Севере

Согласно официальному расписанию и данным с сайта авиакомпании, пассажирский лайнер, выполнявший рейс EO-459 по маршруту Сочи — Сыктывкар, должен был отправиться в субботу, 6 июня, в 10:30 и приземлиться в столице Коми в 14:40.

Однако планы перевозчика и путешественников были сорваны из-за внешних факторов:

Введение ограничений: В регионе был объявлен официальный режим беспилотной опасности.

Закрытие неба: В целях обеспечения безопасности гражданских перелетов диспетчерские службы временно ввели полный запрет на прием и выпуск любых воздушных судов.

Вылет рейса раз за разом переносили на более позднее время. В результате самолет смог подняться в сочинское небо только в воскресенье, 7 июня, в 00:40 (спустя более чем 14 часов от первоначального графика). В аэропорту назначения лайнер успешно приземлился в 04:28 утра.

Коллапс с обратным рейсом EO-460 из Сыктывкара

Позднее прибытие борта в Сыктывкар автоматически спровоцировало веерную задержку обратного рейса EO-460, доставляющего туристов на черноморское побережье.

Изначально предполагалось, что пассажиры покинут Сыктывкар 6 июня в 15:50 и окажутся в Сочи в 20:05. По факту же вылет удалось осуществить лишь ранним утром 7 июня в 05:55. На текущий момент самолет все еще находится в воздухе, его прибытие в сочинский аэропорт ожидается в 09:59.