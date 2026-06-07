Губернатор Воробьев рассказал о женщине, которая сама разработала методику реабилитации для мужа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале на платформе «Макс» анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!» с ведущей Натальей Поповой, который выйдет в эфир «Первого канала» в воскресенье, 7 июня, в двенадцать часов пятнадцать минут. Гостями студии станут Регина Николина и танкист Виктор Шерстнев.

«Регина — пример настоящей силы духа. Ее муж Денис получил на СВО тяжелое ранение. Прогнозы врачей были неутешительными. Тогда она сама взялась за восстановление мужа: изучала медицину, реабилитацию, ЛФК, логопедию, собрала команду специалистов, разработала свою методику. Ее записи и дневники вошли в учебник по военной медицине. Благодаря ей Денис учится жить заново», — отметил губернатор Подмосковья.

Второй герой выпуска, Виктор Шерстнев, уже знаком телезрителям по прошлому эфиру, отметил Андрей Воробьев. Танкист, получивший ранение, вынашивал мечту открыть собственный реабилитационный зал. Губернатор совместно с главой Балашихи приняли решение помочь бойцу — для этих целей было выделено просторное помещение в самом центре города.

Сейчас, по словам Воробьева, осталось доделать последние штрихи в оформлении зала и решить вопрос с привлечением квалифицированных специалистов.

«Смотрите сегодня», — посоветовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья организовала правовой квест для детей участников СВО в лагере «Литвиново».