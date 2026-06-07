Дороги, мусор и работа для подростков: что решали на совещании в администрации Подольска

В администрации городского округа Подольск состоялось совещание, которое провел начальник Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Иван Шляхтин. Главной темой встречи стало развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета. Участники обсудили, как обеспечить растущие потребности местного промышленного сектора и создать комфортные условия для логистической деятельности предпринимателей, сообщила администрация городского округа.

Мероприятие прошло в четверг, 4 июня. Отдельным пунктом повестки вынесли строительство новых автомобильных дорог, а также расширение уже существующих трасс. Эти направления были названы приоритетными, поскольку напрямую влияют на повышение пропускной способности дорожной сети, безопасность движения, улучшение логистики и общее социально-экономическое развитие округа. Кроме того, на совещании говорили об участии Подольска в пилотном проекте Московской области под названием «Грузовой каркас».

Перед участниками заседания развернуто отчитались делегаты из целого ряда профильных структур. Свои доклады представили специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, подмосковного учреждения «Мосавтодор», госкомпании «Автодор» и организации «Центравтомагистраль». Помимо этого, в рабочей встрече поучаствовали представители местных комитетов — по благоустройству и дорожному хозяйству, а также по строительству и архитектуре.

В ходе совещания участники не обошли стороной и сферу утилизации бытовых отходов. Была поднята тема налаживания контактов между региональным оператором и компаниями округа, а также детально проанализированы действующие расценки и коммерческие условия для юридических лиц. С информацией по этим пунктам выступили сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, компании «Каширский региональный оператор» и областного комитета по ценам и тарифам.

Еще одной важной темой встречи стала занятость несовершеннолетних. Участники обсудили возможность временного трудоустройства подростков, а также внедрение механизмов стажировок и практик на промышленных предприятиях через Единую цифровую платформу «Работа России». Соответствующую информацию предоставили представители ГКУ «Центр занятости населения Московской области» и отдела по развитию молодежного движения, добровольчества и социально значимых проектов комитета по культуре и туризму подольской администрации.

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