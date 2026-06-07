Роботы вместо людей на тяжелых работах: губернатор Воробьев рассказал, как Подмосковье меняет подход к труду

Автоматизация промышленных предприятий в Подмосковье помогает избавить сотрудников от выполнения изнурительного физического труда. Такую информацию в беседе с корреспондентами ТАСС, которая проходила в рамках Петербургского международного экономического форума, озвучил глава региона Андрей Воробьев.

«Во всей тяжелой работе (смогут применяться роботы — прим. ТАСС). Если раньше буквально носили ящики на горбу, то сегодня, если вы приедете в Подольск, на Gloria Jeans - эти люди сидят за компьютером. Они за 3-6 месяцев переобучились. Теперь автоматическая линия берет этот огромный короб с джинсами или с одеждой, ставит его на конвейер, и он едет. Раньше это делал человек физически сам. Но мне кажется, что человеку больше нравится работать за компьютером, чем заниматься таким трудом», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, сотрудники заводов и фабрик, где внедрены автоматизированные системы, получают возможность пройти курсы повышения квалификации. Благодаря этому они приобретают актуальные профессиональные компетенции и в итоге становятся специалистами, пользующимися высоким спросом на рынке труда.

«Я не видел ни одного сотрудника со слезами, которого заменил искусственный интеллект, потому что часто это очень тяжелая, рутинная работа. И люди у нас с удовольствием переучиваются, для этого есть все возможности», — добавил губернатор Воробьев.

Губернатор также обратил внимание на то, что в рамках Петербургского международного экономического форума Московской областью были заключены пять контрактов с компаниями-разработчиками робототехники. Документы предусматривают размещение на территории региона производственных мощностей, которые будут выпускать оборудование для промышленной автоматизации

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ зампреду Правительства РФ Дмитрию Григоренко продемонстрировали применение ИИ в Подмосковье.