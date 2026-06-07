Смертельный ток в бане: подросток попал под напряжение, а бабушка погибла, пытаясь его спасти

В Кемеровской области – Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины и ее внука. Следственными органами СК в регионе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Об инциденте ведомство проинформировало в канале на платформе «Макс».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — указано в сообщении ведомства.

Как предварительно установили следователи, в субботу, 6 июня, трое ребят находились в гостях у своей пожилой родственницы. Поздним вечером один из мальчиков, который был старше остальных, отправился в баню. Вскоре его младший брат услышал, как тот зовет на помощь. Мальчик позвал бабушку.

По данным ведомства, когда они открыли дверь, то увидели, что подросток схватился рукой за провод механического термометра (прибора, измеряющего температуру). Провод оказался под напряжением. Пенсионерка попыталась выручить внука, но в результате оба погибли.

Согласно данным следствия, к месту трагедии немедленно прибыла оперативная группа. Сейчас выполняются все требуемые следственные мероприятия и процессуальные процедуры, чтобы детально разобраться в случившемся. Для проверки состояния электрических сетей и приборов, а также для выяснения точных причин гибели людей, назначено проведение медицинских и электротехнической экспертиз.

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