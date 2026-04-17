«Москва и Питер уйдут под воду, а Сибирь станет раем»: шокирующая карта будущего от «спящего пророка» Эдгара Кейси

Эдгар Кейси, известный как «спящий пророк», оставил после себя не только медицинские рекомендации и духовные наставления, но и пугающе детальные описания того, как будет выглядеть карта мира после серии глобальных катаклизмов. В своих гипнотических «чтениях» он с поразительной точностью предсказывал географические изменения, которые должны произойти с планетой в конце XX — начале XXI века. И если одни его пророчества уже принято считать сбывшимися, другие продолжают будоражить умы и вызывать споры. Среди самых шокирующих — судьба Москвы, появление новой Атлантиды в Тихом океане и превращение Сибири в новый Ноев ковчег для человечества, передают в материале РИА Новости .

Москва и Санкт-Петербург уйдут под воду

Одним из самых резонансных предсказаний Кейси стало утверждение о том, что значительная часть суши уйдет под воду. В его стенограммах фигурируют конкретные географические названия. Согласно «чтениям», Восточное побережье США, включая Нью-Йорк, подвергнется сильным разрушениям и частичному затоплению. Еще более радикальные изменения ждут Японию — пророк утверждал, что большая часть этой страны погрузится в океан. Но самые тревожные для россиян строки касаются двух столиц: Кейси предсказывал, что и Москва, и Санкт-Петербург в результате масштабных катаклизмов окажутся под водой.

Впрочем, у этого апокалиптического сценария есть и обратная сторона. В то время как одни земли будут поглощаться морем, другие, наоборот, поднимутся из его глубин. Кейси говорил, что в Атлантическом и Тихом океанах появятся новые острова и даже континенты. В частности, он упоминал о «всплытии» остатков легендарной Атлантиды в районе Бермудских островов. В Тихом океане, по его словам, должны были подняться земли «Лемурии» — еще одного мифического континента. Исследователи наследия пророка связывали эти предсказания с ожидаемым в конце 1960-х — начале 1970-х годов подъемом суши, однако в 2026 году эти пророчества вновь обретают актуальность на фоне разговоров о глобальном изменении климата и нестабильности земной коры.

Сибирь — новый Ноев ковчег

Но, пожалуй, самая важная часть пророчеств Кейси для России касается не разрушений, а спасения. В его видениях Западная Сибирь предстает как уникальная территория, которую грядущие катаклизмы затронут в наименьшей степени. Более того, климат в этом регионе кардинально изменится: суровые морозы сменятся мягким, теплым и влажным воздухом, благоприятным для жизни и земледелия. Именно сюда, по словам «спящего пророка», устремятся уцелевшие люди со всего мира, и именно здесь начнется возрождение человеческой цивилизации.

Кейси был убежден, что Западная Сибирь станет колыбелью новой расы и нового технологического уклада. Он утверждал, что в этом регионе появятся новые культурные и научные центры, которые будут определять развитие планеты на протяжении тысячелетий. Более того, пророк предсказывал появление нового лидера — человека, который будет родом с юга Сибири и вокруг которого объединятся люди, чтобы построить принципиально иное общество. «Надежда мира придет из России», — не уставал повторять Кейси, и связывал эту надежду именно с сибирским регионом, который он называл «Ноевым ковчегом» для будущих поколений.

Сбывшееся и несбывшееся: взгляд из 2026 года

Сегодня, оглядываясь на пророчества Кейси, можно заметить, что некоторые из них сбылись с пугающей точностью. Он предсказывал, что в 1968–1969 годах в районе Багамских островов поднимутся остатки затонувшей Атлантиды. И действительно, в 1968 году у побережья острова Северный Бимини была обнаружена так называемая «Дорога Бимини» — подводная каменная гряда, которую многие энтузиасты до сих пор считают творением древней высокоразвитой цивилизации.

Кейси также предрекал, что в Египте будет найдена комната с документами, проливающими свет на историю человечества — и в 2008 году испанские археологи действительно обнаружили подземный тоннель под храмом в Луксоре, ведущий в неизвестное помещение.

Однако Москва и Санкт-Петербург пока что стоят на своих местах, а климат в Западной Сибири остается суровым. Означает ли это, что пророчества Кейси были ошибочными? Или же, как полагают его последователи, он просто «сдвинул» временные рамки, и все описанное им еще впереди? В конце концов, «спящий пророк» неоднократно подчеркивал, что будущее не предопределено, и многое зависит от коллективных действий человечества. Возможно, именно в этом и заключается главный урок, который он хотел нам передать: каким бы ни был прогноз, у нас всегда есть шанс изменить его к лучшему.