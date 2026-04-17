142 постановления и 63 предупреждения получили владельцы собак в Подмосковье за отсутствие регистрации питомцев

В Московской области действует обязательная регистрация домашних собак — эта мера призвана сократить число безнадзорных животных и помочь в поиске потерявшихся питомцев. За первые три месяца года государственные ветеринарные инспекторы Минсельхоза региона выявили многочисленные нарушения: вынесли 142 административных постановления на общую сумму 121 тыс. руб., а еще 63 владельца получили предупреждения.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, обязательная регистрация была введена в сентябре 2023 года, а с марта 2025 года за ее отсутствие предусмотрена административная ответственность. Правило распространяется на всех собак — как на взрослых животных, ранее не учтенных, так и на щенков. Владельцы обязаны поставить питомца на учет в течение 14 дней после того, как ему исполнится 3 месяца, либо с момента приобретения животного.

Размеры штрафов варьируются в зависимости от статуса нарушителя. Граждане могут получить взыскание от 1500 до 3000 рублей, должностные лица — от 5000 до 15 000 рублей, а юридические лица — от 15 000 до 30 000 рублей.

На сегодняшний день в регионе уже зарегистрировано более 52 тыс. домашних животных. Пройти процедуру можно разными способами. Например, онлайн через портал региональных госуслуг, если питомец уже имеет микрочип. Бесплатно зарегистрировать собаку можно и в государственных ветеринарных учреждениях, при этом оплачивается только сам чип. Установить его разрешается в любой ветеринарной клинике.

