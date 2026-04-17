«Ни маслом, ни спиртом»: врач назвал опасные методы удаления клещей, которые только навредят

Весна — сезон клещей, а вместе с ним и сезон опасных ошибок. Терапевт Шота Каландия перечислил методы удаления паразитов, которые могут навредить сильнее самого укуса. И первый в списке — «народный» способ с маслом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам врача, заливать клеща маслом, спиртом, бензином или другой агрессивной жидкостью нельзя. В интернете пишут, что так он задохнется и отпадет сам. На деле — наоборот. Клещ впадает в стресс и начинает активнее впрыскивать слюну в ранку. Риск заражения инфекциями (энцефалитом, боррелиозом) резко возрастает. Так что бутылочку с подсолнечным маслом лучше отставить в сторону.

Вторая ошибка — пытаться выдернуть клеща пальцами или обычным пинцетом. Велика вероятность раздавить его тело и инфицировать рану. К тому же хоботок часто остается в коже, вызывая местное воспаление. Нельзя и выкручивать его резко — грубые движения могут разорвать паразита. А уж ковырять иглой или другими острыми предметами — прямой путь к травме тканей и вторичной инфекции.

Что же делать? Каландия советует использовать специальный пинцет-крючок или нитяную петлю. Захватывать клеща нужно как можно ближе к коже и выкручивать плавными, неторопливыми движениями. После удаления ранку следует продезинфицировать, а паразита отвезти в лабораторию на анализ.

