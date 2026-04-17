ЕС рискует не дожить до 2030 года в нынешнем виде, если продолжит играть роль поджигателя конфликта и строить политику на «подготовке к войне с Россией». При этом сама идея, что Европе нужно готовиться к вооруженному столкновению с Москвой, не имеет под собой реальных оснований. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина в интервью Le Soir заявил, что ЕС рассчитывает на завершение российско‑украинского конфликта к 2030 году и за это время должен подготовиться к возможному военному противостоянию с Россией уже без участия США. Он прямо сказал, что Украина «выигрывает время» для Европы, а Запад поэтому так активно ее поддерживает. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что растет прямая вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины.

По словам политолога, подобная постановка вопроса со стороны европейских стран является четким примером логики «поджигателей войны».

«В Европе многие здравомыслящие люди, в том числе на высоких постах, опасаются именно поджигателей войны и понимают, что европейские страны могут быть втянуты в совершенно бессмысленную, я бы даже сказал, заведомо проигрышную войну с Россией», — отметил Аграновский.

По его словам, Россия многократно демонстрировала отсутствие агрессивных намерений в отношении Европы, но «это разговор слепого с глухим». При этом эксперт подчеркнул, что украинцы в нынешней конфигурации выступают «расходным материалом» для чужих интересов.

«Украина платит кровью ни за что. Это идеальный расходный материал для ослабления России. Я не могу представить себе другую страну, которая позволила бы так сделать себя заложником абсолютно чужих интересов. Украинцы ведут войну с братским народом, погибают ни за что — этого можно было избежать», — сказал Аграновский.

Говоря о перспективах самого Европейского союза, политолог не исключил сценария постепенного распада:

«Все может быть. Проблемы с энергетикой, с Ираном, с экономикой — столько разных кризисов, что я не исключаю: отдельные страны могут начать спасаться самостоятельно».

По мнению эксперта, в конечном счете на решения европейских элит будут давить не только политические лозунги, но и базовые потребности людей.

«Помимо политики и политиканов есть еще география, законы физики и простые требования природы: людям нужна еда, тепло, энергия. Я надеюсь, что эти объективные факторы не позволят окончательно сползти в большую войну. Никто в Европе не хочет умирать непонятно за что, и народы, судя по реакции на мобилизационные учения, уже сейчас в ужасе от той перспективы, куда их тянут», — подчеркнул Аграновский.

