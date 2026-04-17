Директор Балашихинского лицея принял участие в обсуждении вопросов взаимодействия школ и родителей

14 апреля состоялся значимый профессиональный диалог с участием директора Балашихинского лицея Дмитрия Белоусова и заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой. Мероприятие прошло в формате открытого обсуждения, о чем сообщает пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Во встрече приняли участие руководители свыше 20 общеобразовательных организаций из разных регионов страны. Центральной темой дискуссии стало укрепление взаимодействия между школами и родителями, особенно в контексте воспитательной работы и просвещения семей. Участники сошлись во мнении, что продуктивный диалог с родителями напрямую влияет на качество образовательного процесса и гармоничное развитие личности ребенка.

Дмитрий Белоусов поделился опытом Балашихинского лицея, где работа выстроена системно. Каждую неделю по понедельникам в учебном заведении проходят торжественные церемонии поднятия Государственного флага РФ и исполнения гимна. Эти мероприятия стали неотъемлемой частью школьной традиции и способствуют формированию гражданской позиции учащихся. Помимо этого, в лицее регулярно проводятся внеурочные занятия, нацеленные на всестороннее воспитание подрастающего поколения — развитие нравственных качеств, патриотизма и социальной ответственности.

