В Раменском появится тепличный комплекс для выращивания саженцев и цветов

В Раменском округе построят тепличный комплекс для круглогодичного производства сельскохозяйственной и цветочной продукции с применением передовых технологий, компания НПО «Компас» получила разрешение на реализацию первой очереди проекта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности там появятся два тепличных блока общей площадью 11 тыс. кв. м. Площадь первого блока составит 4 тыс. кв. м, там будут выращивать сеянцы лесных пород - акцент сделают на хвойных видах, таких как голубая и канадская ель, которые пользуются высоким спросом для декоративного и приусадебного озеленения. Во втором блоке площадью 7 тыс. кв. м будут осуществлять круглогодичное выращивание цветов.

В рамках первой очереди проекта планируется создать тепличный блок на 4 тыс. кв. м, общий объем инвестиций в который составит 50 млн рублей. Запустить его планируется к декабрю 2027 года.

