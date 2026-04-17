IT-эксперт выделил 5 фраз, которые говорят только мошенники

Казалось бы, о телефонных мошенниках за последние годы не писал только ленивый. Россияне научились распознавать стандартные схемы, блокировать подозрительные номера и не верить на слово «сотрудникам банков». Но злоумышленники не дремлют. Они придумывают все более изощренные поводы, чтобы выманить деньги. Очередная волна обмана связана с самой обыденной вещью — домофоном в подъезде, выяснило интернет-издание «Ямал-медиа» .

Через час на портале «Госуслуги» у потерпевшего появилась доверенность. Согласно документу, мужчина якобы выдал права на управление своими делами лицу, которое состоит в списке террористов и экстремистов. Сразу после этого посыпались звонки с угрозами. Мошенники пытались запугать жертву, чтобы получить доступ к финансам. От кражи спасло только вмешательство супруги: женщина настояла на немедленном обращении в полицию.

Эксперт Михаил Поздняков проанализировал распространенные сценарии телефонного мошенничества и сформулировал пять ключевых признаков, при которых следует немедленно прекратить общение. Главное правило безопасности: не вступать в дискуссию и не пытаться что-то доказать, а просто положить трубку.

5 маркеров телефонного мошенничества:

Ошибочные заказы и услуги. Если вам сообщают о доставке товара или записи на услугу, которые вы не оформляли — сразу завершайте вызов. Любая попытка «разобраться в ошибке» затянет вас в ловушку.

Искусственная спешка. Злоумышленники всегда создают дефицит времени. Если вас торопят, давят на страх потери денег или обещают выгоду, которая «сгорит» через минуту — это манипуляция.

«Звонки из органов». Лже-полицейские или сотрудники спецслужб часто называют ваши паспортные данные и заявляют о правонарушениях. Помните: реальные силовые структуры не проводят следственные действия и не решают процессуальные вопросы по телефону.

Уход от ответов. Мошенники работают по скрипту. Если собеседник игнорирует ваши прямые вопросы, перебивает и настойчиво гнет свою линию, не давая вставить слово — перед вами преступник.

Специфический акцент. Характерный южнорусский или украинский говор (фрикативное «г») часто выдает сотрудников зарубежных мошеннических кол-центров. Это весомый повод для прекращения диалога.

По словам Михаила Позднякова, комбинация этих признаков почти со стопроцентной вероятностью указывает на мошенничество. Главная защита здесь одна: не дать себя запугать, не спешить и перепроверять любую информацию через официальные каналы. И самое важное — никогда и никому не называть коды из смс, кто бы ни звонил и каким бы срочным ни был повод.

