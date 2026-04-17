«Запаситесь биноклем и терпением»: когда в Подмосковье смотреть древнейший звездопад

В апреле у жителей Московской области появится шанс стать свидетелями одного из старейших метеорных потоков, известных человеческой цивилизации. Речь в данном случае идет о звездопаде под названием Лириды. Согласно информации, распространенной Институтом космических исследований Российской академии наук, люди наблюдают это небесное явление уже на протяжении 2700 лет, сообщил REGIONS.

Как уточняется в сообщении, пик нынешнего звездопада придется на ночные часы, разделяющие 22 и 23 апреля. При этом первые единичные вспышки на небе, по данным института, станут заметны уже после 16 апреля.

Историческая ценность Лирид, поясняют астрономы, заключается еще и в том, что самые ранние письменные упоминания об этом потоке датируются 687 годом до нашей эры. Обычно интенсивность явления, отмечают специалисты, не бывает высокой, однако время от времени случаются резкие всплески активности — тогда количество ярких метеоров в небе существенно возрастает.

В беседе с корреспондентом REGIONS почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков рассказал, что в 2026 году прогнозируется стабильная активность Лирид. В ночь пика, по его словам, в небе можно будет насчитать до 20 вспышек за 60 минут.

«В ночь на 22 апреля нас ждет максимум метеорного потока Лириды, о котором последнее время так много пишут. Когда мы слышим о метеорном потоке, то представляем себе звездный дождь, когда сотни метеоров вспыхивают в ночном небе. На самом деле метеорный поток выглядит несколько иначе», — рассказал Чумаков.

Ученый предупредил, что далеко не все эти метеоры окажутся одинаково яркими, поэтому тем, кто захочет полноценно насладиться зрелищем, лучше заранее запастись простейшей оптикой (например, биноклем) и набраться терпения.

«Фактически, весь апрель на границе плотных слоев земной атмосферы и космоса сгорают мельчайшие твердые частицы, пылинки, которые оставляет комета, двигаясь по своей орбите», — рассказал Чумаков.

