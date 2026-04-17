«Скинулись по 100 рублей и закрыли долг»: россияне помогли незнакомой блогерше погасить ипотеку за сутки

Вместо того чтобы брать кредит в банке, россиянка обратилась к подписчикам. Женщина записала видео в соцсетях и предложила зрителям скинуться по 100 рублей — меньше чашки кофе. Она подсчитала: если 16 тыс. человек откликнутся, семья сможет погасить ипотечный долг в 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Чудо случилось. Ролик завирусился, и неравнодушные незнакомцы перевели семье с двумя детьми больше 800 тыс. рублей. Остаток супруги добавили из своих сбережений и полностью закрыли кредит.

Вдохновленная результатом, блогерша записала второе видео — с отчетом и благодарностями. Она рассказала, что даже не ожидала такого быстрого отклика. Вся операция заняла меньше суток. Теперь ее семья больше не должна банку, а пользователи сети спорят: это пример народной взаимопомощи или опасный прецедент, когда личные финансовые проблемы решаются за счет толпы?

