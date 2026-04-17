В Московской области проведут серию экоакций

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в Подмосковье проведут серию экоакций, волонтеры региона запускают весеннюю программу мероприятий по раздельному сбору отходов, чтобы привлечь внимание жителей к осознанному потреблению и снижению объема мусора, отправляемого на полигоны. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках акции на площадках организуют точки приема вторсырья: макулатуры, пластика, стекла, металла, участниками могут стать все желающие. В субботу мероприятие пройдет в Королеве с 11:00 по адресам: проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 и улица Калинина, 6В. В воскресенье оно состоится в Пушкино по адресу М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18 с 12:00 – 14:00. Кроме того, ежедневно с 8:00 до 21:00 жители могут сдать вторсырье в Экоцентр «Приёмочная № 1» в Королеве на улице Калининградская 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.