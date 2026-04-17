«Мозг сам себя успокаивает перед смертью»: почему перед концом жизни снятся ушедшие родственники

Исследователи в области паллиативной помощи вплотную приблизились к пониманию того, что испытывает человек на пороге смерти. Согласно данным издания New Scientist, видения и сны умирающих пациентов подчинены определенным закономерностям и играют важную роль в их эмоциональном состоянии, пишет КП.

Встречи с ушедшими близкими

Наиболее распространенным сюжетом предсмертных видений являются встречи с родственниками, друзьями или домашними питомцами, которых уже нет в живых. Врачи в паллиативных отделениях отмечают, что такие сны становятся необычайно яркими и реалистичными. Представитель итальянской сети паллиативной помощи Элиза Рабитти подчеркивает, что подобные «встречи» приносят людям глубокое утешение, даруют смысл и помогают психологически принять неизбежный финал.

Символизм перехода

Помимо близких людей, пациенты часто видят во снах или в состоянии бодрствования определенные образы-символы. В их числе — двери, лестницы, длинные коридоры или ослепительно яркий свет. Ученые полагают, что это не просто галлюцинации, а работа защитных механизмов психики. Мозг создает метафорические образы «перехода», чтобы облегчить страх перед неизвестностью и снизить уровень экзистенциальной тревоги.

Физиология покоя

По мере приближения конца жизни сновидения становятся все более эмоционально насыщенными. Исследователи уверены, что этот процесс является своего рода естественным механизмом преодоления. Видения позволяют пациентам обрести покой и значительно снижают потребность в сильных успокоительных препаратах. Понимание природы этих процессов помогает врачам и родственникам обеспечивать более качественную психологическую поддержку людям в последние дни их жизни.