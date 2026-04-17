Лицей «Альфа» в Электрогорске стал местом встречи жителей и администрации округа

Корпус «Альфа» Электрогорского лицея на несколько часов сменил профиль. Здесь вместо обычных уроков прошла выездная администрация. Представители власти во главе с руководителем округа приехали к жителям напрямую — без посредников и длинных бумажных процедур.

Формат встречи выбрали максимально открытым. Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов вместе с профильными заместителями сел напротив педагогов, родителей и местных жителей. Обсуждали то, что болит. Благоустройство, работа транспорта, состояние дорог, проблемы в школах. Некоторые вопросы, как сообщили организаторы, сняли с повестки прямо во время разговора — решение нашлось за несколько минут. По остальным темам дали развернутые пояснения и взяли обязательства на контроль.

В администрации подчеркивают: такой формат не разовая акция. Выездные приемы проводятся два-три раза в неделю. География самая разная — городские микрорайоны, сельские территории, крупные предприятия. Отдельная линия работы — личные приемы для участников специальной военной операции и членов их семей.

Денис Семенов, комментируя итоги встречи в лицее, расставил акценты. По его словам, главная цель таких мероприятий — не просто выслушать жалобы, а реально помочь человеку на месте в ходе открытого человеческого диалога.