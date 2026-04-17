«Возьмите в руки два устройства»: как отправить шумную компанию за решетку на 15 суток

С наступлением теплого сезона жители многоквартирных домов все чаще сталкиваются с проблемой ночных посиделок во дворах. Юрист подробно рассказала, какие санкции грозят нарушителям спокойствия и как правильно зафиксировать правонарушение, чтобы довести дело до штрафа или даже ареста. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Региональные правила и суммы штрафов

Согласно законодательству, каждый регион России самостоятельно устанавливает «часы тишины». В большинстве субъектов запрет на шум действует с 23:00 до 07:00. Это правило распространяется не только на квартиры, но и на придомовые территории. За нарушение ночного покоя обычным гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц суммы значительно выше — вплоть до 80 тысяч рублей.

Алгоритм действий для жильцов

Чтобы привлечь шумную компанию к ответственности, недостаточно просто выразить недовольство. Юрист рекомендует придерживаться четкого плана:

Вызов полиции: Необходимо вызвать наряд для составления официального протокола на месте.

Самостоятельная фиксация: Пока полиция находится в пути, следует снять происходящее на видео или фото. На записи должно быть отчетливо слышно шум и видно участников компании.

Поиск свидетелей: Поддержка соседей значительно усилит позицию заявителя при дальнейшем разбирательстве.

Когда шум превращается в хулиганство

Если ночные посиделки сопровождаются нецензурной бранью, оскорблениями окружающих или порчей элементов благоустройства (скамеек, качелей, урн), действия компании подпадают под статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В этом случае наказание ужесточается: помимо денежного штрафа, нарушителям может грозить административный арест на срок до 15 суток. Юрист подчеркивает, что комплексная фиксация всех нарушений поможет очистить двор от нежелательных компаний на долгое время.