В Московской области проведут почти 100 весенних ярмарок
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
До конца апреля в Подмосковье проведут 99 весенних ярмарок, где можно будет приобрести овощи, фрукты, мед, сыры ручной работы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в Можайске на улице Мира, дом 7 откроется тематическая площадка «Сделано в Подмосковье», в Орехово-Зуевском округе, в городе Куровское на улице Вокзальной, дом 14/96 - ярмарка «Весенняя мозаика». Мед можно будет приобрести в поселке городского типа Фряново городского округа Щелково, в микрорайоне 2 на улице Молодежной на ярмарке «Веселый пчеловод». Узнать адреса и график работы всех площадок можно на портале «Мой АПК».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
