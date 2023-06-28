«Может навредить малышу»: акушер-гинеколог рассказала, кому категорически запрещено кормление грудью

Грудное вскармливание является самым естественным и рекомендуемым способом кормления новорожденного, так как материнское молоко обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами.

Однако существуют определенные обстоятельства и причины, при которых грудное вскармливание может быть противопоказано.

Инфекционные заболевания

Врач акушер-гинеколог Анна Филилеева рассказала, в каком случае категорически нельзя кормить грудью детей.

«Одно из самых важных противопоказаний – это наличие инфекционных заболеваний. Например, ВИЧ-инфекции. В таком случае мать рискует передать вирус своему ребенку через грудное молоко», — заявила гинеколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В перечень инфекционных заболеваний, по словам врача, входит также активный туберкулез, который передается воздушно-капельным путем и может заразить ребенка.

«До начала лечения и на первых двух неделях антитуберкулезной терапии грудное вскармливание противопоказано. Также стоит отметить герпетический стоматит у матери. Вирус герпеса может быть передан ребенку через кожные, либо слизистые оболочки», — пояснила Филилеева.

Онкология и психотропные препараты

Еще одним важным противопоказанием является наличие некоторых заболеваний. Например, онкологических.

«Если мать проходит лечение и получает радио или химиотерапию – это может навредить малышу. В таких случаях грудное вскармливание противопоказано до окончания лечения и по рекомендации лечащего врача», — поделилась гинеколог.

Серьезные психические заболевания матери, которые требуют приема психотропных препаратов, также являются противопоказанием для кормления, так как это, отметила врач, может повлиять на развитие ребенка.

«Если мать принимает определенные медикаменты, которые могут проникнуть через грудное молоко в организм ребенка и вызвать побочные эффекты или даже оказать отрицательное влияние на развитие малыша, кормление грудью противопоказано», — пояснила Филилеева.

В таких случаях, по словам собеседницы, необходима консультация с врачом. Он определит, безопасно ли кормить грудью и может предложить заменить препараты.

«Не может сосать или глотать»

Существуют и другие противопоказания, которые относятся уже не к матери, а к ребенку.

«Например, заболевания обмена веществ. Такие нарушения могут характеризоваться непереносимостью пищи из-за отсутствия необходимого фермента. В этом случае малыш должен получать только лечебное питание», — подчеркнула врач.

К подобным заболеваниям относятся галактоземия (наследственное нарушение обмена веществ), болезнь «кленового сиропа» (заболевание, приводящее к нарушению метаболизма), лактозная недостаточность, фенилкетонурия (заболевание с нарушением метаболизма, приводящее к тяжелому поражению ЦНС).

«Противопоказано кормление грудью, если у новорожденного имеются тяжелые заболевания, сопровождающиеся дыхательной и сердечной недостаточностью, если ребенок не может сосать или глотать. Обычно такие проблемы возникают, если малыш появился на свет раньше положенного срока», — продолжила гинеколог.

Среди противопоказаний специалист отметила и аномалию развития челюстно-лицевого аппарата у ребенка.

«Например, это расщелины неба, верхней губы, известные как волчья пасть, а также заячья губа», — подытожила Филилеева.

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