Сенатор Карасин высмеял генсека НАТО Рютте, назвав его паникером

По мнению Григория Карасина, председателя комитета Совета Федерации по международным делам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испытывает панический страх перед возможным нападением России на Европу, НАТО и даже на него лично.

В своем Талеграм-канале Карасин прокомментировал заявление генерального секретаря о потенциальной угрозе нападения России и Китая на государства Европейского союза.

Сенатор провёл аналогию между высказываниями Рютте и состоянием человека, страдающего от похмелья, и напомнил о том, как НАТО принял решение о расширении на восток.

«Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя», — сказал сенатор.

Как отметил Карасин, ответственность за стратегический просчет ляжет теперь исключительно на НАТО.

Ранее Рютте, комментируя удары США по иранской территории, назвал Трампа «папочкой», который смог помирить двух рассорившихся детей.