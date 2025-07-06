Шведского посла Мард вызовут в МИД России после нападения на торгпредство

В интервью РИА Новости Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что в связи с инцидентом в отношении торгового представительства РФ в Швеции будет вызван посол этой скандинавской страны в Москве.

В субботу, 5 июля, в очередной раз было совершено нападение на Торговое представительство России в Швеции. На этот раз злоумышленники использовали беспилотный летательный аппарат, чтобы сбросить краску на территорию представительства. Подобные инциденты происходят уже более года.

"Будет вызван посол", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В Москве потребовали от шведских региональных органов власти провести тщательное расследование инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, которые были направлены против российского посольства и торгового представительства.