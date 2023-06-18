«Риск внезапной смерти»: педиатр объяснила, почему новорожденному нельзя спать с родителями в одной кровати

Многие молодые родители зачастую забирают новорожденного ребенка спать к себе в кровать, считая это заботой и в какой-то степени личным контролем безопасности.

Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова рассказала, почему новорожденному опасно спать с родителями в одной кровати.

«Среди педиатров нет единого мнения по поводу того, как и где спать малышу. В связи с этим можно встретить разные рекомендации. Кто-то агитирует за совместный сон, убеждая родителей, что он укрепляет материнско-детскую связь. Кто-то же, наоборот, считает, что родившийся малыш должен с рождения иметь собственную постель», – заявила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Укладывание ребенка рядом с собой лишь увеличивает риск всевозможных отрицательных последствий. Врач отметила, что во сне родители не контролируют положение малыша, из-за чего могут навредить ему.

«Ребенок также может задохнуться, если спящий родитель, случайно переворачиваясь во сне, скинет на него одеяло или подушку, тем самым перекрывая рот и нос ребенка», – пояснила педиатр.

По словам собеседницы издания, существует и риск развития СВМС – синдрома внезапной смерти младенца, так как частота СВМС увеличивается при перегреве.

«Например, из-за одежды, одеяла, либо от тепла тела родителей. Поэтому родители не должны укладывать ребенка спать в своей собственной постели. Я считаю, что самым безопасным вариантом для сна ребенка первых шести месяцев жизни является сон в детской кроватке в комнате родителей», – добавила врач.

Педиатр подчеркнула, что ребенок должен спать один, максимально близко к родителям, но на отдельной поверхности.

«Можно разместить детскую кроватку впритык ко взрослой. Просто для спокойствия родителей», – подытожила Хорошилова.

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