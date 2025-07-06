Россияне признались, сколько им нужно денег для «нормальной жизни»

Чтобы россияне могли жить в достатке, им нужна зарплата в размере 81 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», проведённом НИУ ВШЭ и опубликованном РБК.

В сообщении говорится, что примерно треть респондентов полагает, что для комфортного существования требуется ежемесячный доход в пределах от 30 до 50 тысяч рублей.

«Средний размер дохода, достаточного для „нормальной“ жизни, составил ?81 тыс, что на 14% больше показателя осени 2023 года (?70,8 тыс.)», — передает РБК результаты опроса.

Примерно четверть опрошенных считают, что для комфортного проживания достаточно дохода от 70 до 100 тысяч рублей в месяц, а 6% опрошенных считают, что для них будет достаточно дохода от 150 тысяч рублей и выше.

При этом только 14% респондентов готовы довольствоваться доходом менее 30 тысяч рублей в месяц.

По информации, в течение последнего года представления о «достойном» уровне дохода значительно изменились у жителей Уральского и Южного федеральных округов, а также у семей с детьми и обеспеченных семей.