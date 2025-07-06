Тишковец: в середине недели Москва приблизится к климату астраханских и калмыцких пустынь
Тишковец: в Москву идет жара астраханских и калмыцких пустынь
Фото: [Жара в Московской области/Медиасток.рф]
Во вторник в столичном регионе ожидается повышение температуры воздуха до +32 градусов. Местами возможны сильные ливни, а также выпадение града, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
Но это ещё не всё, как подчеркнул специалист по погоде.
В ближайшие сутки, 9 июля, в Москве и области ожидается повышение температуры до 30–33 градусов. Это близко к рекордному значению, которое было зафиксировано 122 года назад.
В период с 10 по 11 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха от 32 до 35 градусов. По словам Тишковца, погодные условия будут напоминать климат астраханских и калмыцких пустынь.
Ранее синоптик Вильфанд рассказал, что грозовые ливни обрушатся на внушительную часть России.