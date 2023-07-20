«Может считывать идеи»: создан психологический портрет знаменитой ведьмы из «Битвы экстрасенсов»
Психолог Метальникова раскрыла тайные потенциалы ясновидящей Райдос
Фото: [Социальные сети]
Известная ведьма, победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос с тех самых пор, как появилась на экранах, вызывает у общественности противоречивые эмоции. Кого-то ведьма ведунья своим суровым характером, а кого-то отталкивает своей грубостью.
Психолог Александра Метальникова проанализировала личность ясновидящей и рассказала об особенностях характера Виктории.
Фото: [Социальные сети]
Пробивная первооткрывательница
По словам коуча, при всей своей внешней суровости и достаточно своеобразном обаянии, в Виктории очень много мужской энергии. Также она обладает сильной, последовательной волей, крепка в себе и своих намерениях.
«Она очень пробивная женщина и, наверное, ее поведение, в том числе в семье, достаточно сильно отличается от общепринятых представлений о том, какой должна быть женщина, что она должна делать и чем заниматься», — заявила Метальникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметила, что при всем этом у Виктории Райдос хорошо работают внешние и внутренние механизмы защиты, позволяющие ей следовать своим путем, делать то, что она сама считает правильным.
«Виктория вообще во многих областях первопроходец, первооткрывательница. В том числе и в области человеческой психики, психического потенциала, тонких энергий, бессознательного и всего, что с этим связано. У нее очень хорошие для этого возможности. Это одна из ее жизненных задач», — пояснила собеседница.
Фото: [Социальные сети]
Внутренний конфликт
Задача Райдос, по мнению психолога, заключается в работе с психикой людей.
«Во многом она этим и занимается. Ей достаточно легко даются тонкие материи, учительство в том числе. И в целом она, несмотря на очень устойчивое и тяжеловесное ядро личности, восприимчива к среде, к тонким энергиям, чувствам и ощущениям других людей. Иногда даже больше, чем ей хотелось бы», — добавила Метальникова.
Эта чувствительность, продолжила эксперт, часто играет ведьме не на руку.
«Слишком активные действия вовне могут вызвать не очень хорошие последствия — телесные, эмоциональные. Есть такой отложенный эффект. Но опять же, я думаю, что со спецификой ее профессии, с ее занятием она давно уже научилась и очищать свою психику, и ставить защиты», — подчеркнула психолог.
По словам собеседницы, для того, чтобы очистить психику, необязательно ходить к ведьмам и гадалкам. Вполне достаточно регулярных медитаций, визуализации и работы с образами.
«Я думаю, что Виктория это все уже давно умеет, по крайней мере, я на это очень надеюсь. И эту свою особенность она использует для тонкой настройки, считывания тонких знаков, сигналов, энергий, потоков в мире и в других людях», — поделилась Метальникова.
У Виктории, отметила психолог, достаточно трудные отношения с информацией. Она из тех людей, кто копает глубоко, а не поверхностно.
«И она может передавать эту информацию другим в очень концентрированном, наполненном и сгущенном виде. Осваивать в целом большие объемы информации и перерабатывать их, но не быстро», — поделилась собеседница.
По словам эксперта, для того, чтобы освоить информацию, Райдос нужно уложить ее в систему. Разрозненные факты, осколки и заголовки научных статей Виктории не подходят.
Фото: [Социальные сети]
Хорошая подруга
В отношениях с другими людьми, по мнению Метальниковой, Виктория — очень хорошая подруга.
«Она очень живая и искренняя. Не знаю, насколько она щедра в своих взаимоотношениях с людьми, потому как здесь могут быть противоречия между большой внутренней требовательностью к другим и при этом желанием их задобрить», — отметила психолог.
У Виктории могли быть трудности с распределением времени на разные задачи. Особенно, пояснила эксперт, когда дело касается взаимодействия с другими людьми.
«Здесь тоже с одной стороны для нее важно быть на сцене, важно быть в зените, в софитах. Но при этом ее тянет создать достаточно тяжеловесный и отстраненный образ снежной королевы, что противоречит во многом ее внутренней легкости и желанию строить отношения с другими людьми легко и весело», — пояснила психолог.
В данном случае эксперт советует найти равновесие между этими двумя вещами и иногда позволять себе неожиданные выходки.
Фото: [Социальные сети]
Школа магии
Психолог отметила наличие у Виктории огромного учительского, целительского потенциала, который позволит ей создавать большие системы.
«Возможно, это будет магическая школа или какая-то другая структура для изменения и тонкой настройки людей. Она очень хорошо может считывать идеи: что будет нужно людям в будущем, какой важно выполнить запрос, что претворить в их жизнь», — подытожила Метальникова.
По словам собеседницы, известность, которую Виктория приобрела за время участия в шоу «Битва экстрасенсов», может помочь ей в реализации масштабных, глубоких и долговременных жизненных проектов.
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