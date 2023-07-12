«Его идеи попахивают экстремизмом»: раскрыты причины странного поведения Илона Маска

Личность знаменитого предпринимателя Илона Маска продолжает привлекать к себе внимание. Особенно пользователям Сети интересно наблюдать за его «противостоянием» с Марком Цукербергом. Глава Twitter сначала позвал его на бой, а затем предложил помериться детородными органами.

Психолог Александра Метальникова раскрыла необычные черты характера популярного бизнесмена и выявила причину его эпатажного поведения.

Фото: [ Социальные сети ]

Проблемная личность

По словам эксперта, Илон Маск — непростая и проблемная личность, конфликтная внутри себя. Несмотря на это, он способен найти общий язык практически с любым человеком. Миллиардер обладает типажом переговорщика и быстро схватывает, перерабатывает информацию.

«Он человек, который плавает и плещется в потоках информации. С одной стороны, он хорошо видит будущее, может реализовывать очень трансформационные, неожиданные и эксцентричные цели. Временами просто идиотские, будем честными. Это его специфика, его особенность», — заявила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что Илон Маск оказался в то время и в том месте, где его способность эксплуатируется. По мнению коуча, вся его бурная деятельность предназначена для шоу-бизнеса и известности, почти не наполнена другим смыслом.

«Некоторые его идеи, вроде терраформирования Марса, попахивают экстремизмом и шовинизмом, потому что мы еще очень мало знаем об экологии и устройстве других планет. Начинать туда ломиться с ракетами также глупо, как растапливать Антарктиду для того, чтобы там могли цвести яблони», — поделилась мыслями Метальникова.

Фото: [ Социальные сети ]

«Видимость бурной деятельности»

Моментами предприниматель «грешит» технологическим экстремизмом, отметила психолог. Илон Макс крепко связан с военно-промышленным комплексом США, он тратит бюджетные деньги на свои громкие и ярко сверкающие, но далеко не блестящие, по словам собеседницы, идеи.

«Он ширма для людей, которым нужно создать видимость бурной деятельности. И вроде бы хорошо, что он привлекает внимание к космосу и помогает людям оторвать голову от земли и посмотреть в небо, но то, что он это делает в такой вот агрессивной и лицемерной форме — омерзительно и нелицеприятно», — уверила Метальникова.

Эксперт объяснила, что это должно мучить Илона Маска в моменты сомнений, так как он все же человек чуткий и вдумчивый. И отчасти, подчеркнула собеседница, этим объясняются его выходки вроде поединка с Цукербергом или спасения тайских детей с помощью подводной лодки. Так он отвлекает внимание.

«Эти выходки связаны и с его эпатажностью, и с тем, что ему нужно создать много шума из ничего в качестве отвлекающего маневра от того, что происходит на самом деле. Но ему и самому может быть как очень приятна, так и очень неприятна та позиция, в которой он находится», — объяснила собеседница.

Фото: [ Социальные сети ]

Заложник имиджа

Илон Маск — заложник своего имиджа, спонсоров и жизненных задач. Однако это, по мнению Метальниковой, для него унизительно.

«Он по сути марионетка. Чтобы понять, насколько его эксцентричность связана с попыткой выйти из этого положения и не быть куклой, нужно знать больше обстоятельств его жизни», — добавила психолог.

По биографии его матери можно сделать вывод, что у Илона Маска были чудовищные отношения с отцом: ему даже приходилось защищать мать от нападений. Это не проходит бесследно и может накладывать отпечаток на личность Маска, порождать глубокие травмы.

«Но его мать тоже далеко не бархатная женщина, не образец женской мягкости и материнской любви, поэтому вполне возможно, что с базовым чувством безопасности у Илона Маска все очень непросто. Ему надо над ним работать и очень глубоко», — предположила Метальникова.

Простая психотерапия и долгий психоанализ, уверила психолог, в его случае не помогут. Миллиардеру важно работать с бессознательным, пробовать разные техники, глубокие и трансформирующие: гипноз, медитацию, регрессии.

«Думаю, что это сняло бы большую часть напряжения, в котором он живет, и позволило бы ему более бережно относиться и к своей душе, и к окружающим людям, и к Солнечной системе. Это, возможно, привело бы к имиджевым, финансовым потерям, — зато дало бы ему целостность», — пояснила психолог.

Фото: [ Социальные сети ]

Космический вредитель

Сейчас, по мнению Метальниковой, Илон Маск — человек разорванный, во многом разделенный психологически. Он реализует то, к чему его готовила жизнь и что должно было стать его предназначением, но реализует это «криво» и вредительски.

«В конечном итоге когда человечество все-таки поднимет голову к звездам, найдет в себе силы и желание заниматься путешествием в космическое пространство в полной мере — его имя будет забыто», — добавила психолог.

В ближайшем будущем, отметила собеседница, деятельность предпринимателя будет признана не просто бессмысленной, но вредительской и расточительной.

«Он способен на большее и он это знает. Я надеюсь, что это его мучает, потому что тогда его душа еще жива, а если он тупо наслаждается разборками с Цукербергом и своей ролью «космического человека», то мне его жаль, потому что он тратит свои способности впустую», — подытожила Метальникова.

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