«Муж молчал сутки»: многодетная семья из Подмосковья усыновила сразу семерых детей

Супруги Елена и Олег Осокины из Одинцовского округа усыновили сразу семерых ребят, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Сейчас в многодетной семье 12 мальчишек и девчонок. И это не история про изначально бездетную пару, которая хотела иметь детей, но не могла. У Осокиных уже было трое своих. Елена рассказала «Подмосковье сегодня», почему они с мужем не остановились на одном приемном ребенке, как Олег молчал целые сутки и чего она желает своим детям в будущем.

НЕ ПОЗВОЛЯЛА ЖИЛПЛОЩАДЬ

Елена и Олег – одногодки. Им по 53. Раньше пара жила в столице в небольшой квартире. Тогда у Осокиных все шло своим чередом, как у всех: работали, растили своих детей. Все круто изменилось, когда супруги 10 лет назад переехали в свой большой дом в Подмосковье.

«Желание усыновить ребенка было у меня давно. Но раньше не позволяла жилплощадь. После переезда я вновь стала предлагать мужу взять ребенка, но уже более настойчиво. Не то, чтобы стояла с ножом у горла. Нет, – смеется Елена. – Просто я часто задавала этот вопрос».

Так в семье сначала появилась Ангелина, а следом Тарас.

«Понятно, что я переживала за своих детей, потому что младшему сыну было на тот момент шесть лет, а дочери 15. Я все думала, ну как дочь с Ангелиной сойдется. Но ничего, как и все родные братья и сестры, иногда ругались, мирились. Все было», – вспоминает Елена.

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ

Помогали Елене и Олегу в воспитании не только забота и чуткость, но и знания, которые супруги получили в школе приемных родителей. Они прошли курс подготовки перед тем, как начали усыновлять ребят.

«Мы поехали в Рузу. Там была школа приемных родителей. Она совершенно потрясающая, нам с ней повезло. Там было очень душевно. И муж, отучившись там и увидев все это, не разочаровался», – объясняет женщина.

И вот уже без розовых очков, взвешенно, воспитывая своих и приемных детей, Осокины решили взять в семью новых ребят.

«Было желание усыновить именно маленьких детей. Поэтому я пришла в нашу опеку и сказала: «Все прекрасно. Я рада и счастлива, но я хочу маленького». Мне ответили, что есть два мальчика четырех и шести лет в Кашире. «Поедете?» Я говорю: «Конечно!» Мальчики прожили у нас шесть с половиной лет, и в этом году их мама восстановилась в родительских правах и они поехали к маме», – продолжает многодетная мама.

К таким историям Елена относится спокойно. Осокины – ресурсная семья, берут ребят к себе на время. Они рады, когда родители или родственники детей стараются наладить свою жизнь и вернуть право на воспитание.

ОДНА ИЗ НИХ – РИТУЛЬКА

Фото: [ из архива семьи Осокиных ]

Так у супругов побывало множество мальчишек и девчонок, которые позже ушли к своим родным. А Елена и Олег продолжили усыновлять ребят. Буквально накануне пара забрала сразу семерых. Все дети – родные братья и сестры.

«Я увидела их в нашей базе подмосковной. Потом думаю: ну надо же съездить, посмотреть. Поехали с мужем. Одна из них – Ритулька. Она с ДЦП. Когда ее вывели, я поняла, что уже не расстанусь с ней. Даже не видя ее братьев и сестер, я понимала, что должна…» – рассказывает об этой встрече Елена.

Олег попросил время на раздумье. Шутка ли – еще семеро кряду.

«Муж молчал сутки. Я его не трогала. Потом не вытерпела и подошла: «Ну что?» Я его понимаю. Он потрясающий человек, замечательный муж. Он ответил, что единственное, чего боится, – за меня. Здоровье и все остальное… Это тяжело. Но в итоге решили забрать», – улыбается женщина.

Елена понимает опасения мужа. Она старается воспитывать детей так, чтобы они трудились и могли крепко стоять на ногах.

«Я не вечная, я прекрасно это все понимаю. Я не бессмертна, как Дункан Маклауд. Совершенно точно. Я желаю своим детям, чтобы в жизни все сложилось, чтобы трудности, которые будут у них на пути, были им под силу. А еще, чтобы никогда в их жизни не сложилась ситуация, при которой они могли бы оставить своих детей», – пожелала Елена.

кстати

Кредо Елены – не осуждать родителей своих приемных детей.