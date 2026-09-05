Украинские беженцы массово покидают Польшу

Украинские беженцы все активнее покидают Польшу, выбирая другие страны Евросоюза. Как сообщает издание RMF, только за июнь и июль страну оставили около 14,5 тыс. человек, а наиболее популярными направлениями стали Германия и Чехия. Причина — сокращение мер поддержки в Варшаве, Праге и Берлине.

Польша постепенно теряет привлекательность для украинских беженцев. По данным RMF, в июне отток составил 6,3 тыс. человек, в июле — 8,1 тыс. При этом общее число украинцев в стране все еще превышает 953 тыс. Те же, кто решает уехать, направляются преимущественно в Чехию (сейчас там 381 тыс.) и Германию (1,2 млн).

Эксперты связывают этот тренд с ужесточением социальной политики. В Польше с марта 2026 года перестал действовать закон о поддержке беженцев, принятый в 2022-м. Вместо расширенных льгот — сокращенные выплаты, ограниченный доступ к бесплатной медицине и образованию, а также отмена компенсаций за аренду жилья.

Германия также пересмотрела правила. С апреля 2025 года впервые обратившиеся за статусом беженцы украинцы получают пособие по общим нормам — с учетом доходов и имущества, а с середины 2026 года заработала новая система базовой помощи, где учитываются сбережения и трудовая занятость. В Чехии срок бесплатного временного жилья для беженцев еще в 2024 году сократили со 150 до 90 дней — по истечении этого срока въезжающие сами ищут и оплачивают крышу над головой, хотя первые пять месяцев государство сохраняет выплаты.

Таким образом, свертывание льгот сразу в нескольких странах ЕС меняет маршруты миграции — Польша перестает быть финальной точкой, становясь лишь транзитным этапом на пути в другие государства.