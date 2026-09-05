Китайская сборка и крепкий рубль разогнали спрос на ушедшие бренды автомобилей

Российские дилеры фиксируют устойчивый рост интереса к новым автомобилям брендов, официально покинувших страну. В лидерах — Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi, причем основная часть машин поставляется из Китая, где сформировались избыточные складские запасы. За семь месяцев продажи европейских брендов в РФ выросли на 89%, до 38,3 тыс. штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Покупательская активность в сегменте «ушедших» глобальных марок неожиданно оживилась. Как рассказали опрошенные «Ъ» дилеры, наибольший спрос приходится на Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. Поставки этих автомобилей идут преимущественно из Китая, который, по словам директора по маркетингу АГ «Авилон» Юрия Блинова, стал одновременно и производственным центром для мировых концернов, и главным источником альтернативного импорта для России.

Около 66% новых автомобилей глобальных брендов, зарегистрированных в РФ за январь–июль, собраны на китайских заводах, добавляет гендиректор Fresh Юрий Чистов. Помимо КНР, действуют и другие маршруты: через Киргизию и Казахстан перераспределяют европейский сток, а из ОАЭ везут американский премиум (Cadillac, Chevrolet) и редкие комплектации.

По данным «Автостата», за семь месяцев продажи европейских брендов в России выросли на 89%, до 38,3 тыс. штук. Динамика по отдельным маркам выглядит так:

BMW — лидер среди европейцев: рост на 32%, до 8,8 тыс. машин;

Volkswagen — прибавил в 3,6 раза, до 8,7 тыс. штук;

Audi — рост в 5,4 раза, до 7,1 тыс. (ключевая модель — Q5);

Toyota — вне конкуренции среди всех «параллельных» иномарок: почти 13 тыс. машин;

Mazda — рост продаж в 7,7 раза;

Nissan — рост в семь раз;

Корейский сегмент (Kia, Hyundai) — спрос сохраняется на модели K5, Sorento, Carnival, Seltos, Palisade, Santa Fe;

Американские бренды — нишевая история для преданной аудитории (Cadillac Escalade, RAM).

Эксперты связывают всплеск интереса с усталостью от ограниченного ассортимента российских и китайских марок, укреплением рубля, сделавшим премиум доступнее, льготной ставкой утильсбора для машин до 160 л. с., а также слухами о грядущем повышении сборов на ввоз. Избыточные склады в Китае дают российскому покупателю дополнительный дисконт.

С начала года цены на автомобили параллельного импорта выросли в среднем на 5–10%, однако укрепление рубля сдерживает дальнейший рост. Очередей за такими машинами нет, каналы поставок отлажены: у крупных игроков сформирован сток по востребованным моделям, а заказные премиальные авто доставляются за 45–90 дней. Дилеры уверены: тренд на рост спроса сохранится.