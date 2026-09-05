Воробьев поздравил Люберцы с Днем города и рассказал о развитии округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Люберец с Днем города, отметив, что округ, объединяющий разные по ритму территории, продолжает активно развиваться. В своем обращении губернатор перечислил ключевые стройки года — от школ и поликлиник до новых дорог и парков.

Андрей Воробьев назвал Люберцы большим и энергичным муниципалитетом, где у каждого микрорайона — свой характер. В праздничном поздравлении глава региона подчеркнул: именно вовлеченность жителей и их инициативы превращают округ в точку роста для всего Подмосковья.

Особую благодарность губернатор адресовал бойцам и их семьям. Он заверил, что власти постараются окружить вниманием каждую родственную ячейку защитников. В качестве подтверждения этих слов прозвучали конкретные цифры: к 1 сентября в Люберцах уже открыт новый корпус островецкой школы «Эврика» на Баулинской улице, а до конца года планируется сдать детский сад на 560 мест и взросло-детскую поликлинику в Томилино-парке.

Еще один масштабный проект развернут в поселке Октябрьском — там возводят воспитательно-образовательный комплекс. В нем смогут учиться 1500 школьников и одновременно находиться 200 дошкольников. Открытие запланировано на 2028 год.

Не обошли стороной и дорожную инфраструктуру. На этой неделе при поддержке президента запущена Южно-Латкаринская дорога (ЮЛУ), которая соединила трассы М2 и М12 и заметно улучшила подъезд к Томилино и Октябрьскому. Кроме того, в активной фазе строительство путепровода через железнодорожные пути — он свяжет Инициативную улицу с Октябрьским проспектом. Рабочее движение по нему обещают открыть в третьем квартале 2027 года, что даст водителям удобный объезд вместо перегруженного тоннеля у Волковской и Транспортной.

Губернатор напомнил и о зонах отдыха: после реконструкции в конце июня распахнул двери Летний парк Малаховки, а до нового года будет завершен и Центральный парк Люберец. В быстром ритме современной жизни, по его словам, такие пространства становятся точками притяжения для встреч с близкими и семейных прогулок.

Завершая речь, Воробьев пожелал каждой люберецкой семье благополучия и ярких, счастливых мгновений.

«С праздником! С днем рождения, дорогие Люберцы!» — сказал он.

Напомним, что в сентябре День города отмечают многие города Подмосковья, включая Люберцы, Чехов, Одинцово, Электросталь, Красногорск, Егорьевск, Котельники и Химки, которые традиционно проводят праздничные мероприятия в первые две-три недели месяца, зачастую совмещая их с Днем Москвы. 6 сентября День города встретит подмосковный Королев.