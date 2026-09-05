На Украине нашли загадочно пропавшего генпрокурора после скандала с кол-центрами

Местонахождение пропавшего скандального генерального прокурора Украины Руслана Кравченко установлено. Как сообщает издание «Зеркало недели», глава ведомства находится в одной из частных клиник в центре Киева, расположенной на территории элитного жилого комплекса. Его исчезновение совпало с публикацией результатов антикоррупционного расследования о возможном крышевании мошеннических кол-центров в его офисе.

Руслан Кравченко, чье внезапное исчезновение накануне вызвало широкий резонанс, обнаружился в частном медицинском учреждении в престижном районе украинской столицы. Информацию об этом подтвердили источники «Зеркала недели», уточнив, что речь идет о клинике, расположенной внутри элитного жилого комплекса в центре Киева.

Обстоятельства госпитализации пока не раскрываются. Однако появление публичной информации о местонахождении генпрокурора произошло на фоне обнародования результатов расследования антикоррупционных органов, касающегося деятельности его офиса. Согласно данным, в ведомстве могли «крышевать» мошеннические кол-центры.

Официальных комментариев от самого Кравченко или его представителей на момент публикации не поступало. Детали его состояния здоровья и сроки пребывания в клинике остаются неизвестными.