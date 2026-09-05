После сна болит шея: как неправильная подушка влияет на позвоночник

Неправильное положение головы во время сна или неподходящая подушка могут стать причиной боли и скованности в шее после пробуждения. Невролог Елена Жилинская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как положение тела во время сна влияет на самочувствие и когда утренняя боль требует обращения к врачу.

Сон в неудобной позе, например, с длительным поворотом или запрокидыванием головы, приводит к одностороннему напряжению мышц шеи и верхнего плечевого пояса. В результате после пробуждения может появиться скованность и головная боль, связанная с напряжением мышц.

«В норме позвоночник во сне должен сохранять нейтральное положение, как в положении стоя, но горизонтально. Это помогает избежать нагрузки на фасеточные суставы и на фасции», — объяснила Жилинская.

Может ли подушка стать причиной боли?

Высота и жесткость подушки влияют на положение шейного отдела позвоночника во время сна. Слишком высокая подушка заставляет шею находиться в согнутом положении, а слишком низкая может приводить к ее разгибанию или боковому наклону, особенно при сне на боку.

Длительное нахождение в таком положении может приводить к пассивному растяжению или спазму мышц и связок, что становится причиной боли.

«Правильно подобранная подушка поддерживает голову так, чтобы шейный отдел позвоночника оставался в нейтральном положении», — отметила невролог.

Что делать, если шея уже болит?

При боли после сна невролог порекомендовала начать с мягкой разминки. Можно плавно поворачивать голову в стороны, делать аккуратные наклоны и легкую растяжку без резких движений и рывков. Массаж или самостоятельное разминание также допустимы, если они не усиливают боль и не сопровождаются онемением.

При этом острую боль, выраженное ограничение движений или неприятные ощущения, отдающие в руку, не стоит пытаться устранять только упражнениями. В такой ситуации сначала необходимо исключить возможную патологию.

Обратиться за консультацией к неврологу следует, если неприятные ощущения появляются чаще двух-трех раз в неделю, сохраняются дольше часа после пробуждения, беспокоят в течение дня, усиливаются или мешают повседневной активности.

«Особое внимание нужно обратить на дополнительные симптомы — онемение или слабость в руке, головную боль и выраженное ограничение движений. В этих случаях нужна оценка невролога для исключения компрессии нерва, сосудистых нарушений или другой патологии», — заключила врач.

Утро может влиять на состояние организма не только из-за качества сна, но и из-за привычных процедур после пробуждения. Неправильный уход за кожей может нарушить ее естественную защиту.