Зевота во время церковной службы — вовсе не признак греховности, а всего лишь естественная реакция организма. С таким разъяснением выступил священник Василий Листовой, развеяв распространенный стереотип среди прихожан, которые опасаются, что сонливость во время молитвы может быть наказана свыше. Его пояснения передает ИА МедиаПоток.

Многие верующие по старинке считают, что любой дискомфорт в храме — от зевоты до головокружения — свидетельствует о духовной нечистоте или недостатке веры. Однако священник Василий Листовой призвал не драматизировать. По его словам, православная церковь не рассматривает зевоту как проступок или грех. Это банальная физиологическая реакция, которая не имеет отношения к состоянию души.

Более того, священник отметил, что желание уснуть во время продолжительной службы можно воспринимать как своеобразную «расплату» за искреннее стремление приблизиться к Богу. Духовный путь требует не только внутренней преданности, но и значительных физических затрат. Длительное стояние, концентрация внимания, тишина — все это может провоцировать сонливость или даже легкое головокружение. И это нормально.

Листовой подчеркнул: важно не путать естественные реакции тела с моральными проступками. Вера — это не набор жестких запретов и страхов, а живой процесс, в котором тело и дух действуют вместе. И если организм устал — это не повод корить себя за мнимое нечестие.