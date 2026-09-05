Российский турист разочаровался в Дербенте из-за грязи и вони

Российский турист, посетивший дагестанский Дербент, остался разочарован поездкой и поделился впечатлениями с порталом «Тонкости туризма». По его словам, за пределами отеля его встретили горы мусора, запах канализации, антисанитарный пляж и даже ротавирус в море.

Путешественник признался, что к самому отелю у него претензий не возникло — персонал оказался приветливым, номера — чистыми. Проблемы начались за калиткой гостиницы.

«Но как только переступаешь порог калитки — грязь, вонь канализации, везде горы мусора, пляж весь в мусоре и окурках, ручейками стекает канализация, полная антисанитария и ротавирус в море», — описал он увиденное.

Отдельное возмущение вызвала ситуация на пляже. В пасмурный день туриста согнали с шезлонга, поскольку пользование им оказалось платным — и это при том, что погода не располагала к полноценному отдыху. Второй раз ехать в Дербент россиянин не планирует.

Ранее дагестанское направление неоднократно хвалили за колорит и гостеприимство, однако этот случай показывает, что туристической инфраструктуре в некоторых локациях еще есть над чем работать. Власти региона уже не раз обещали навести порядок с уборкой пляжей и очисткой сточных вод, но, судя по отзывам, проблема сохраняется.