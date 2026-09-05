В России начался осенний пик активности клещей

Теплая и влажная погода в начале сентября спровоцировала вторую волну активности клещей на большей части территории России. В Роспотребнадзоре предупредили, что насекомые будут опасны до первых устойчивых заморозков, и напомнили о правилах безопасности в сезон сбора ягод и грибов.

Сентябрьское тепло, вопреки ожиданиям многих, не стало концом клещевого сезона, а напротив — дало ему второе дыхание. В Роспотребнадзоре отметили, что влажная погода первой осенней декады создала идеальные условия для членистоногих, которые сохраняют активность вплоть до наступления устойчивых холодов.

В связи с этим ведомство напомнило основные меры предосторожности для тех, кто отправляется в лес за грибами и ягодами. Специалисты советуют выбирать закрытую светлую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя как на природе, так и после возвращения домой.

Ранее, в июле, терапевт и педиатр лаборатории ДНКОМ Наталья Коломиец обращала внимание на коварство клещевых инфекций: многие из них на ранних стадиях никак не проявляются. Врач призвала не пытаться удалять присосавшегося клеща с помощью масла или крема и немедленно обращаться за профессиональной помощью в медучреждения.

Ранее сообщалось, что новый вирус-маскировщик от клещей нашли в Китае.