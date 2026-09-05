Путин поддержал новые меры поддержки многодетных семей при покупке жилья

Президент Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о снижении ставки по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке частного дома. Также глава государства предложил рассмотреть возможность дополнительных преференций для таких семей при приобретении автомобилей с мощными двигателями.

Инициатива прозвучала на встрече президента с первой «пятеркой» федерального списка кандидатов от «Единой России», которая идет на выборы в Госдуму. Помимо Львовой-Беловой, в состав группы вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

В ходе беседы омбудсмен выступила с инициативой по снижению ипотечной ставки для многодетных семей, желающих приобрести индивидуальное жилье. Путин инициативу одобрил. Кроме того, президент поручил дополнительно проработать вопрос о предоставлении многодетным льгот при покупке машин с мощными двигателями — тема, которая ранее поднималась в контексте поддержки семей с детьми.

Детали реализации предложений — размер новой ставки, условия получения льгот и возможные критерии — пока не раскрываются. Однако сам факт обсуждения на столь высоком уровне говорит о том, что меры могут быть включены в новую программу поддержки многодетных семей.