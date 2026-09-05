Капитан сбежал первым: увеличилось число жертв крушения парома у Северного Кипра

Число погибших при крушении пассажирского парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 13 человек. Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии, которая произошла 30 августа в двух с половиной километрах от порта Кирении, сообщает CNN Türk. Судьба 15 пассажиров остается неизвестной.

Пассажирский паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в акватории Турецкой Республики Северного Кипра 30 августа. Судно затонуло в непосредственной близости от берега — менее чем в трех километрах от города Кирения (Гирне), однако это не спасло людей от гибели.

Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно. К работам привлечены специализированные суда из Турции, которые помогают прочесывать акваторию в надежде найти еще живых. Пока что 15 пассажиров числятся пропавшими без вести.

Следствие уже привело к первым арестам: правоохранители задержали девять сотрудников судна, включая капитана. По предварительным данным, именно капитан покинул тонущий паром одним из первых — этот факт вызвал гнев и возмущение у родственников пострадавших. Власти непризнанной республики объявили трехдневный траур по погибшим. Уголовное расследование обстоятельств крушения продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянка спасла дочь при крушении парома на Кипре ценой собственной жизни.