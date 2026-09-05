Новый вирус-маскировщик от клещей: заразу находят в каждом десятом пациенте

Китайские исследователи обнаружили ранее неизвестный вирус, который передается человеку через укусы клещей. Новый возбудитель, получивший название «найровирус азиатского длиннорогого клеща», выявлен у 10,4% пациентов с лихорадкой и слабостью. Особую опасность представляет его сочетание с другими инфекциями — в таких случаях летальность достигает 18,4%, сообщает New York Post.

Группа ученых проанализировала данные более 3 тысяч пациентов, обратившихся за помощью с типичными для клещевых инфекций симптомами: высокая температура, упадок сил, нарушения пищеварения, снижение тромбоцитов и воспаление печени. У каждого десятого обследованного был обнаружен ранее неизвестный патоген.

Генетический анализ показал, что вирус относится к семейству ортонайровирусов, однако его структура заметно отличается от уже изученных собратьев. Это создает диагностическую ловушку: стандартные тесты могут не идентифицировать его или ошибочно списать симптомы на другое заболевание.

Наибольшую тревогу у врачей вызывают случаи, когда новый вирус встречается одновременно с другим распространенным клещевым возбудителем. У таких пациентов чаще поражаются легкие и почки, а летальный исход зафиксирован в 18,4% наблюдений.

Эффективного лечения против нового ортонайровируса пока не существует — медицина может лишь поддерживать пораженные органы и купировать тяжелые состояния. Однако само открытие, опубликованное в престижном New England Journal of Medicine, позволяет надеяться на создание точных тестов и более полную картину распространения инфекции.