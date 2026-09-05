«С праздником, наша красивая Москва!»: Андрей Воробьев поздравил столицу с Днем города

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей столицы с Днем города, подчеркнув неразрывную связь Москвы и Подмосковья. В своем обращении он отметил, что два региона объединяют не только общие дороги и инфраструктура, но и тысячи семейных, дружеских и рабочих историй.

В праздничный день Москвы глава Подмосковья напомнил: нет москвича, равнодушного к области, и нет жителя области, не гордящегося столицей. Эти слова стали лейтмотивом поздравления, в котором Воробьев сделал акцент на общей судьбе двух регионов. Он подчеркнул, что они живут одной жизнью — на карте и в реальности, а качество жизни каждой семьи напрямую зависит от того, насколько слаженно работают власти города и области.

Губернатор отдельно отметил совместные проекты с мэром Москвы Сергеем Собяниным и его командой. Среди главных достижений — новые транспортные артерии, развитие метро, создание парков и общественных пространств. Однако, по его словам, важнее всего не километры дорог, а люди и их возможность быть ближе друг к другу.

В финале обращения Воробьев пожелал столице сохранять молодость, энергию и современность, а каждому москвичу — счастья и гордости за свой город.

«С праздником, наша красивая Москва!», — сказал он.

Также недавно Губернатор Подмосковья обсудил строительство больницы и развитие дорожной сети с жителями двух городов региона.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил мэру Собянину звание Героя Труда РФ за заслуги перед Москвой.