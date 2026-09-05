Выехала на «красный»: момент жесткой аварии с машиной медиков сняли камеры в Петрозаводске

Утром 5 сентября в Петрозаводске на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Спецавтомобиль с включенными проблесковыми маячками выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой машиной, которую от удара отбросило на еще одно транспортное средство на пешеходном переходе. Правоботники выясняют все детали случившегося. Об этом сообщает Daily Карелия, передает Газета.ру.