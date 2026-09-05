Выехала на «красный»: момент жесткой аварии с машиной медиков сняли камеры в Петрозаводске
Daily Карелия: скорая помощь с маячками попала в массовое ДТП в Петрозаводске
Утром 5 сентября в Петрозаводске на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Спецавтомобиль с включенными проблесковыми маячками выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой машиной, которую от удара отбросило на еще одно транспортное средство на пешеходном переходе. Правоботники выясняют все детали случившегося. Об этом сообщает Daily Карелия, передает Газета.ру.
Обстоятельства ДТП с участием скорой помощи
Ключевые детали происшествия в Петрозаводске:
- Время и место: Инцидент зафиксирован уличными камерами наблюдения 5 сентября в 09:07 на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева.
- Причина и ход столкновения: Автомобиль медиков двигался с включенными спецсигналами на красный свет. При проезде перекрестка произошло столкновение с легковым автомобилем, который от сильного удара отбросило на пешеходный переход, где он задел еще одну машину.
- Счастливая случайность: В момент вылета машины на пешеходный переход людей на зебре не было, что предотвратило жертвы среди пешеходов.
- Медицинская помощь: На место аварии оперативно прибыла дополнительная бригада скорой помощи для осмотра и фиксации состояния участников ДТП. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.