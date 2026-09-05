Губернатор Подмосковья поздравил Мытищи с Днем города и рассказал о его будущем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям Мытищ с поздравлением в День города, отметив динамичное развитие округа и его притягательность для новоселов. В своей речи глава региона перечислил текущие стройки, новые соцобъекты и планы по благоустройству, подчеркнув важность участия горожан в жизни муниципалитета.

Андрей Воробьев назвал Мытищи городом, который не стоит на месте — он растет, обновляется и привлекает все больше людей. В праздничном обращении губернатор заметил: здесь есть и старожилы, хранящие семейные традиции, и те, кто совсем недавно выбрал этот округ для жизни. Но всех, по его словам, объединяет общее стремление видеть Мытищи современными и комфортными.

Особую признательность глава региона выразил активистам, которые предлагают идеи и указывают на проблемные точки. Именно их неравнодушие, подчеркнул он, помогает властям двигаться быстрее. Отдельные теплые слова прозвучали в адрес бойцов и их семей. Воробьев пообещал продолжать поддержку передовой и напомнил, что в мае в Мытищах открылся Центр Поддержки, где защитники и их родные могут оперативно получить необходимую помощь.

Губернатор рассказал и о конкретных достижениях: к 1 сентября в деревне Пирогова распахнула двери школа на 600 мест, а в жилых комплексах «Яузапарк» и «Ярославский квартал» заработали два новых детских сада. До конца года в округе планируют сдать еще три дошкольных учреждения.

Одним из самых амбициозных проектов Воробьев назвал строительство областного медицинского центра на улице Коминтерна. В нем разместятся роддом, сосудистый центр и другие ключевые отделения. Объект будет обслуживать не только жителей Мытищ, но и соседних округов, а его открытие намечено на 2050 год.

Не осталась без внимания и дорожная инфраструктура. Реконструкция Афанасовского шоссе завершится к концу года — это улучшит выезд на Дмитровское шоссе и сократит время в пути. Кроме того, в сентябре закончится второй этап обновления набережной Яуз, а работы в Парке Мира выйдут на финишную прямую летом 2027 года.

В финале обращения губернатор пожелал мытищинцам здоровья, семейного благополучия и ярких событий.

«Желаю всем здоровья, благополучия и как можно больше добрых и счастливых событий. С праздником! С днем города!» — заключил Воробьев.

Ранее глава Подмосковья поздравил город Люберцы с Днем города и рассказал об изменениях в округе.