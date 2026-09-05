Внучка уговорила продать квартиру и бросила 91-летнюю бабушку в аэропорту

В Хабаровске волонтеры обнаружили в здании аэропорта 91-летнюю женщину с деменцией, которую, по данным общественников, оставила без помощи собственная внучка. Пенсионерка провела в терминале около полусуток — забрать ее было некому, а ближайшая родственница осталась в Москве.

Как сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza, история началась с уговоров. Внучка убедила пожилую родственницу продать квартиру в Хабаровске и переехать в столицу на вырученные деньги. Несколько месяцев они жили вместе в Москве, но после того, как средства закончились, девушка отправила бабушку одну обратным рейсом в Хабаровск.

В аэропорту пенсионерку никто не встретил. Из близких у нее, по сути, осталась только внучка, которая осталась в Москве. Женщина провела в здании терминала почти 12 часов, прежде чем ее заметили волонтеры. Она рассказала им свою историю, после чего активисты попытались связаться с дальними родственниками. Однако те не взяли на себя обязательства по уходу.

В итоге волонтеры приняли решение передать пенсионерку в специализированный пансионат, где ей обеспечат необходимый уход и медицинское сопровождение. История получила общественный резонанс на фоне других громких происшествий — ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручал доложить о проверке по факту исчезновения трех молодых людей в Хабаровском крае.