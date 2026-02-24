Мужчина убил 17-летнюю супругу и хвастался трофеем: реакция родителей шокировала мир

В Иране мужчина, обезглавивший 17-летнюю жену и прошедший с ее головой по улицам Ахваза, приговорен к восьми годам тюрьмы. Как пишет Daily Star, более сурового наказания удалось избежать после того, как родители девушки отказались требовать возмездия по исламскому праву.

Саджад Хейдари убил супругу Мону Хейдари в феврале 2022 года вместе с братом. Девушку вытащили из автомобиля возле дома ее семьи. Позже мужчина публично демонстрировал отрезанную голову, а его брат спрятал тело.

Суд назначил Хейдари семь с половиной лет за убийство и еще восемь месяцев за умышленное причинение вреда. Брат получил 45 месяцев за соучастие.

Мона была выдана замуж за двоюродного брата в 12 лет и родила сына в 14. Ранее она пыталась сбежать в Турцию, заявляя о насилии, однако семья убедила ее вернуться. Отец в суде настаивал, что «ссоры между мужем и женой — это нормально» и утверждал, что дочь «не просила о разводе».

По данным правозащитников, в Иране ежегодно фиксируют сотни так называемых «убийств чести», чаще всего в провинциях Хузестан, Курдистан и Систан и Белуджистан.